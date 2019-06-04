Подросток без прав устроила аварию и перевернула машину под Омском

СЕГОДНЯ 09:32 2019-06-04T09:48:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария случилась сегодня ночью в Муромцевском районе на трассе Омск-Седельниково. Ее устроила 17-летняя местная девушка без прав. Молодая омичка посадила парней 17 и 15 лет в машину «Дэу Нексия», которая, по всей видимости, принадлежит ее родителям, и решила прокатиться. Только прав у нее не было, поэтому когда она выехала на дорогу, девушка не справилась с управлением и в районе 215 километра трассы слетела в кювет. Машина с пассажирами перевернулась.

Как рассказали в Госавтоинспекции, сама омичка не пострадала, но ее пассажиры получили травмы. Им понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют, почему несовершеннолетняя девушка села за руль и как получилось так, что машина перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU