В Омске двое бомжей разрушили стену гаража, чтобы украсть дверь
Росгвардейцы патрулировали днем улицу Мельничную в Старом Кировске. Их внимание привлекла необычная картина: двое бомжей тащили куда-то металлическую дверь. Когда стражи порядка подошли к ним поближе, выяснилось, что граждане пьяны.
Пояснить, откуда у них дверь, мужчины толком не смогли и заявили, что нашли ее. Позже задержанные сознались, что похитили имущество из хозяйственной постройки по улице Мельничной. Для этого они сломали стену гаража найденной трубой и вынесли из помещения найденную там дверь. Похищенное они собирались сдать на металлолом.
- Граждане в возрасте 51 и 57 лет были задержаны росгвардейцами и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU