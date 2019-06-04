2019-06-04T08:21:18+03:00
Общество

В Омске двое бомжей разрушили стену гаража, чтобы украсть дверь

Когда они несли украденное по улице, их задержали
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
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Росгвардейцы патрулировали днем улицу Мельничную в Старом Кировске. Их внимание привлекла необычная картина: двое бомжей тащили куда-то металлическую дверь. Когда стражи порядка подошли к ним поближе, выяснилось, что граждане пьяны.

Пояснить, откуда у них дверь, мужчины толком не смогли и заявили, что нашли ее. Позже задержанные сознались, что похитили имущество из хозяйственной постройки по улице Мельничной. Для этого они сломали стену гаража найденной трубой и вынесли из помещения найденную там дверь. Похищенное они собирались сдать на металлолом.

- Граждане в возрасте 51 и 57 лет были задержаны росгвардейцами и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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