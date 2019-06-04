С омичей, которые едут стоя, маршрутчики берут по 30 рублей за проезд

СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-04T07:57:31+03:00

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В социальных сетях пассажирка маршрутки № 470 «поселок Чкаловский – Багнюка» пожаловалась на водителя. Он потребовал с нее наличную оплату в 30 рублей за проезд стоя и отказался брать карту.

- Останавливается полная маршрутка, впихиваюсь туда. Подаю карту, а водитель говорит, на очень ломаном русском языке, что те, кто стоя, только за наличный. Ввели какие-то новые ограничения? Маршрут 470 с госзнаком Т 975 СМ . Причем через пару остановок он людей опять по карте рассчитывает. Народу не убавилось. Где логика? – написала возмущенная женщина.

В комментариях омичи написали, что еще не сталкивались с таким поведением водителей, но отметили, что так делать они не имеют права. Женщине посоветовали жаловаться предпринимателю, который выпускает маршрутку в рейс – он должен разобраться с нерадивым водителем, изобретающим новые правила.

ИСТОЧНИК KP.RU