Омичей испугала загадочная вспышка в Старом Кировске

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-04T06:50:42+03:00

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В социальных сетях омичи рассказали о яркой вспышке, которую они увидели в небе над Омском накануне поздно вечером. По словам очевидцев, столб света был очень ярким, синего цвета. Вспышка длилась всего несколько секунд. Омичи написали, что вспышка была в районе улицы Семиреченская в Старом Кировске. Впрочем, вспышку было видно и из других частей города, например, кто-то увидел ее с Иртышской набережной. Кто-то помимо вспышки услышал хлопок.

Кто-то принял вспышку за салют, некоторые подумали, что сверкнула молния. Люди, которые живут в этом районе написали, что тоже увидели яркий свет. Они предположили, что на каком-то предприятии возник пожар. Пока неизвестно, что произошло в этом районе на самом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU