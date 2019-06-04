2019-06-04T05:25:09+03:00
Происшествия

В Омске мальчик, играя с машинкой, спалил гараж

Настоящую машину удалось спасти
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске мальчик, играя с машинкой, спалил гаражВ Омске мальчик, играя с машинкой, спалил гаражФото: vk.com
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Все случилось накануне днем на Левом берегу. Во дворе одного из дворов по улице Степанца внезапно в гараже произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Пламя быстро охватило маленькое помещение, пошел сильный дым. Очевидцы сразу же вызвали спасателей, которые принялись эвакуировать людей из опасной зоны и тушить пожар.

После того, как с огнем удалось справится, спасатели установили и причину возгорания. Оказалось, что маленький мальчик, которому на вид 7-8 лет играл поблизости с игрушечной машинкой. По всей видимости, ребенок хотел поиграть в пожарных и поджег ее. Однако огонь быстро перекинулся с игрушечной машины уже на гараж, угрожая возгоранием уже настоящим машинам. Однако их удалось быстро эвакуировать, транспорт и сам ребенок в пожаре не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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