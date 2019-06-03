В Омске пересчитают нормативы по вывозу мусора

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-03T14:55:29+03:00

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В Омской области решили пересчитать действующие тарифы на вывоз мусора. Напомним, их сосчитали со значительными нарушениями. Например, учитывали все отходы, который выбрасывали на помойку жители нескольких домов, как мусор только с одного дома. Все это будет исправлено при новых расчетах.

Накануне утвержден состав рабочей группы, которая будет этим заниматься.

Как сообщает пресс-служба РЭК, в ее состав вошли представители общественных организаций, в том числе Общественной палаты, Общественного совета при РЭК Омской области и ГЖИ Омской области, а также депутаты Законодательного Собрания и Омского городского Совета, исполнительный директор ООО «Магнит», сотрудники РЭК Омской области, эксперт регионального Минприроды, руководители и специалисты Администрации города Омска и 4-х муниципальных районов (Калачинского, Большереченского, Азовского, Шербакульского).

Депутатский корпус представляют депутаты Законодательного Собрания Омской области Антон Берендеев Константин Ткачев, депутат Омского городского Совета и директор ООО «ЖКО «Московка» Андрей Никитин. Общественники – Мария Заздравных (исполнительный директор РЦОК в сфере ЖКХ по Омской области НП «ЖКХ Контроль», член общественного совета при Государственной жилищной инспекции Омской области), Виталий Фельде (председатель комитета территориального общественного самоуправления «Заозерный-1» Советского административного округа города Омска), Любовь Лобова (член комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты Омской области), Глеб Летягин (сопредседатель ОРОО организации содействия развитию гражданского общества), Александр Лихачев (председатель правления ОРОО «Общество потребителей в сфере ЖКК»), Игорь Хартман (член общественного совета при РЭК Омской области, директор ООО «ЗЖБИ № 7»).

Первое заседание рабочей группы будет созвано в июне. Предполагается, что замеры нормативов будет осуществлять организация, выбранная на конкурсной основе. Средства для проведение тендера появятся в бюджете региона в середине июня.

Первое заседание рабочей группы будет созвано в июне. Предполагается, что замеры нормативов будет осуществлять организация, выбранная на конкурсной основе. Средства для проведения тендера появятся в бюджете региона в середине июня.

Полный состав рабочей группы можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU