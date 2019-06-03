2019-06-03T13:47:43+03:00
Общество

В Омске начали ремонтировать улицы Масленникова и Транссибирскую

В Общей сложности работы уже начались на 11 из 17 запланированных объектов
Анна МИКУЛА
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Всего за сезон в Омске приведут в порядок 17 дорог.Всего за сезон в Омске приведут в порядок 17 дорог.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Омске начали ремонтировать еще две улицы.

– Подрядчиком на улице Масленникова является ООО «АРТ РемСтрой». На магистрали уже ведется фрезерование деформированного асфальтобетонного покрытия. До 1 сентября здесь планируется отремонтировать участок от проспекта Маркса до улицы Худенко, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Еще один подрядчик – ООО «СФ «Континент» приступил к работам на автомобильной дороге по улице Транссибирской (в границах улиц Авиационной и 12-го Декабря). Срок окончания ремонта в этой зоне – 24 июля.

На данный момент работы уже начали на 11 дорогах из 17, которые будут отремонтировать за лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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