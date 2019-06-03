В Омске начали ремонтировать улицы Масленникова и Транссибирскую
В Омске начали ремонтировать еще две улицы.
– Подрядчиком на улице Масленникова является ООО «АРТ РемСтрой». На магистрали уже ведется фрезерование деформированного асфальтобетонного покрытия. До 1 сентября здесь планируется отремонтировать участок от проспекта Маркса до улицы Худенко, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Еще один подрядчик – ООО «СФ «Континент» приступил к работам на автомобильной дороге по улице Транссибирской (в границах улиц Авиационной и 12-го Декабря). Срок окончания ремонта в этой зоне – 24 июля.
На данный момент работы уже начали на 11 дорогах из 17, которые будут отремонтировать за лето.
ИСТОЧНИК KP.RU
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