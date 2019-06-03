В Омской области бухгалтер, укравшая более 600 тысяч, получила условный срок

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-03T13:28:55+03:00

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На махинациях с бюджетными средствами попалась бухгалтер «Центра финансово-хозяйственного обеспечения учреждений в сфере культуры» Большеуковского района Елена Шутова.

– Следствием установлено, что с апреля 2014 года по апрель 2018 года обвиняемая, злоупотребляя служебным положением, произвела себе выплаты из бюджетных средств Большеуковского муниципального района Омской области, похитив таким образом в общей сумме более 632 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областного СУСК.

У женщины есть малолетний ребенок. С учетом этого смягчающего обстоятельства ее приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, женщину обязали компенсировать ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU