2019-06-03T13:07:16+03:00
Общество

В полиции не стали возбуждать дело после пожара на Кировской свалке

После проверки для этого не наши достаточных оснований
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»
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Напомним, крупный пожар, который тушили несколько суток, начался на Кировской свалке. Почти сразу руководство регоператора ООО «Магнит», занимающегося вывозом мусора и отвечающего за этот полигон, заявило о поджоге. За информацию о поджигателях даже обещают вознаграждение в 100 тысяч рублей. Но, судя по всему, пока желающих обогатиться не нашлось.

Кроме того, представители регоператора написали заявление в полицию.

– 15 мая поступило в УМВД России по городу Омску обращение от граждан – горит свалка в КАО, – рассказал официальный представитель УМВД Алексей Командыков. – 17 мая заявление от представителя Магнита. 31 мая принято решение об отказе в возбуждения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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