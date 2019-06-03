2019-06-03T12:58:46+03:00
Общество

Омичка заплатила за несуществующий дом и осталась на улице

Ее привлекла очень низкая цена
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка заплатила за несуществующий дом и осталась на улицеОмичка заплатила за несуществующий дом и осталась на улицеФото: Евгения ГУСЕВА
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На сайте бесплатных объявлений женщина увидела, что аренда одного из домов на улице Герцена стоит всего 7 тысяч рублей в месяц. Такая низкая стоимость заинтересовала женщину, и она позвонила по указанному номеру. Хозяйка дома сказала, что объявление пользуется популярностью, поэтому за дом нужно внести залог в виде месячной платы. Омичка перевела 7 тысяч на карту хозяйки дома.

Однако в просмотре дома хозяйка отказала – она якобы находилась в Челябинске. Позже она и вовсе перестала отвечать на звонки. Когда омичка приехала по адресу, указанному в объявлении, на месте дома оказался пустырь. После этого обманутая женщина пошла в полицию.

Как рассказали в пресс-службе полиции, личность мошенницы быстро установили. Жительница Омска сразу призналась, что опубликовала объявление, чтобы украсть деньги. Сейчас на нее завели уголовное дело, по которому ей может грозить до 3 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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