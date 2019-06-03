2019-06-03T12:39:06+03:00
Общество

Оксана Фадина уйдет в трехдневный отпуск на свой день рождения

Она запланировала небольшой отдых в начале июля
Анна МИКУЛА
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Оксане Фадиной исполняется 43 года.Оксане Фадиной исполняется 43 года.Фото: Станислав МУХИН
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Из-за насыщенного графика Оксана Фадина не пойдет летом в обычный отпуск. Мэр намерена отдохнуть всего несколько дней в начале июля – она как раз подгадает к своему дню рождения.

– Оксана Николаевна не уходит в отпуск в летний период. Слишком много проектов реализуется в данный момент. В планах – трехдневный отпуск в начале июля, чтобы, как говорит сама мэр, своими именинами не внести сумятицу в рабочий график коллег, – цитирует «NGS. Омск» пресс-службу департамента информационной политики омской мэрии.

Добавим, что день рождения глава города будет отмечать 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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