Бывшего испектора омского Россельхознадзора отправили в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-03T12:03:29+03:00

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Сегодня, 3 июня, вынесли приговор бывшему госинспектору регионального управления Россельхознадзора. Его признали виновным во взяточничестве.

В суде установлено, что в 2015-2017 годах он получал вознаграждения от продавцов мяса и рыбы за покровительство. В общей сложности чиновник «заработал» более 1,1 млн рублей. Несмотря на то, что он отрицал свою вину, прокуратуре удалось собрать достаточно убедительных доказательств.

– Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 4,4 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 6 лет, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Также суд конфисковал денежные средства в эквивалентной размеру взяток сумме в доход государства.

Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU