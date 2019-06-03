2019-06-03T11:47:24+03:00
Происшествия

На трассе под Омском «Жигули» столкнулись с грузовиком

От легковушки осталась груда металла [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На трассе под Омском «Жигули» столкнулись с грузовикомНа трассе под Омском «Жигули» столкнулись с грузовикомФото: vk.com
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В социальных сетях омичи рассказали о жуткой аварии, которая произошла на трассе под Омском. Все случилось на трассе Омск-Новосибирск. Там столкнулись машина марки «ВАЗ» и грузовик. Как рассказали очевидцы, молодой водитель легковушки хотел развернуться прямо посередине дороги и врезался в грузовую машину. По всей видимости, он не рассчитал возможностей своего автомобиля. Легковушку развернуло от удара, она сильно повреждена и восстановлению не подлежит. Грузовая машина после столкновения съехала на обочину.

Очевидцы сообщили, что в аварии, несмотря на сильный удар, никто серьезно не пострадал. Водитель легковушки получил только перелом руки, его увезли на скорой. Сейчас участники аварии ищут запись с видеорегистратора, чтобы по ней можно было установить все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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