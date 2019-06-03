Станцию омского метро законсервируют почти за 100 миллионов

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-03T11:04:52+03:00

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В Омске совсем скоро начнутся работы по консервации недостроенного омского метрополитена. Конкурс на проведение работ выиграла компания из Челябинска – «Челябметрострой». Исходя из информации, размещенной на портале «Госзакупки», стоимость всех работ составит 97 миллионов 680 тысяч рублей.

За такую сумму челябинская компания законсервирует сухим способом станцию метро «Библиотека имени Пушкина». Это значит, что компания будет завершать начатые работы по монтажу систем вентиляции, освещения и дренажа. К работам подрядчик должен будет приступить через 15 дней после заключения контракта. Консервацию станции завершат до конца 2019 года.

Что будет дальше со станциями и тоннелями метро, пока неизвестно. Сейчас рассматриваются разные варианты, один из которых – трамвай, который будет ездить по уже существующей инфраструктуре, но однозначного решения пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU