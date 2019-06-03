Под Омском поймали браконьера, застрелившего краснокнижных птиц

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-03T09:49:59+03:00

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Мужчину поймали в Полтавском районе. Сначала полицейские остановили микроавтобус, где они заметили охотничье ружье. Затем егеря обратили внимание на то, что в пути машина сделала остановку. Приехав на место остановки, они нашли там еще три ружья и несколько незаконно добытых животных – 2 краснозобые казарки, 9 гусей и утка.

В полиции рассказали, что 39-летний житель села Еремеевка был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На него завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Общая сумма ущерба, причиненного природе, составила 138 тысяч рублей. По всей видимости, мужчину ждет серьезное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU