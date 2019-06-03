В Омск привезут футбольный Кубок чемпионов

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-03T09:21:04+03:00

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Большой праздник футбола пройдет на Соборной площади. Омичи смогут сфотографироваться с Кубком и выиграть поездку в Питер.

В субботу, 8 июня, в Омск привезут Кубок чемпионов. Праздник на Соборной площади организует обладатель этой самой престижной в стране футбольной награды – петербургский «Зенит».

Организаторы обещают разбить на Соборной площади футбольное поле. Омичи смогут сфотографироваться с Кубком чемпионов, поучаствовать в мастер-классе с тренерами команды-чемпиона и выиграть главный приз – семейный уик-энд в Петербурге с посещением матча «Зенита».

На время праздника с 18.00 7 июня до 10.00 9 июня 2019 года будет закрыто движение по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененным схемам: – автобус №94 и маршрутки 500, 503 в направлении поселка Амурский с улицы Красный Путь будет направлено по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота в районе площади Победы, далее по утвержденной схеме, в обратном направлении без изменения схем движения,

– автобусы маршрута № 73 с улицы Красный Путь поедут по улице Интернациональной, далее по улице Ленина,

– автобусы маршрута № 62 будут идти в обоих направлениях по улицам Лермонтова, Юбилейному мосту, Партизанской,

– маршрутка № 386 в обоих направлениях будет двигаться по улицам Орджоникидзе, Интернациональная, Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU