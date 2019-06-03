Завтра в Омске перекроют две улицы из-за праздника Ураза-Байрам

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-03T09:16:30+03:00

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Завтра, 4 июня, в Омске перекроют два участка улиц. Движение всех видов транспорта будет прекращено по улицам 19-я Линия и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Ограничение продлится с 06:00 до 13.00.

- Прекращения движения транспорта связано с проведением массового мероприятия. В целях организованного проведения праздника Ураза-байрам распоряжением администрации города «О прекращении движения транспорта 4 июня 2019 года» (от 3 июня 2019 года № 154-р) на указанном участке вводится временная схема движения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Всех автолюбителей просят обращать внимание на дорожные знаки и планировать маршруты с учетом изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU