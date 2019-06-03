2019-06-03T08:50:32+03:00
Общество

Омичу за 25 килограммов наркотиков дали всего 3 года тюрьмы

Он не планировал ими торговать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Аньков ВиталийФото: Аньков Виталий
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У жителя Русско-Полянского района полицейские нашли сразу 25 килограммов наркотиков. 25-летний житель села Целинное хранил 25 килограммов гашиша и марихуаны прямо у себя дома. Однако, несмотря на такое большое количество наркотиков, молодой человек признался, что он не планировал все это продавать – наркотики предназначались исключительно для собственного употребления. На него завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

По всей видимости, это и стало смягчающим обстоятельством. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, суд назначил омичу 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако приговор суда пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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