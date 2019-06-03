Омичка, покурившая в квартире, чуть не спалила 9-этажку

СЕГОДНЯ 08:28 2019-06-03T08:28:14+03:00

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Чуть не погибла сама и не сожгла целый подъезд жительница девятиэтажного дома на улице Взлетной. Пенсионерка решила покурить ночью и, вероятно, заснула с непотушенной сигаретой. Когда проснулась ее квартира на восьмом этаже уже горела, жительница оказалась отрезанной от выхода. Ее пришлось эвакуировать прибывшее по вызов пожарные.

– Сообщение о происшествии поступило около 00.20. Горела двухкомнатная квартира площадью 54 квадратных метра, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России. – Всего на место выезжали 12 спасателей на 3 пожарных машинах. Также была задействована газодымозащитная служба.

Пожар потушили за полчаса. Огнем повреждена мебель в квартире на площади 2 квадратных метра. В результате происшествия пострадала 64-летняя владелица квартиры. Она получила ожоги лица.

ИСТОЧНИК KP.RU