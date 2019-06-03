На дорогах Омска поймали 253 должника

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-03T08:23:28+03:00

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В Омске в течение трех дней сотрудниками полиции и судебными приставами проводили рейд под названием «Должник». Сотрудники полиции останавливали машины и проверяли их водителей на наличие штрафов. За эти дни выявили 253 должника, которые не оплатили штрафы и другие долги вовремя. У всех у них была возможность расплатиться по долгам на месте.

Нарушители оплатили различных штрафов на общую сумму в 225 тысяч рублей. На тех же, кто не собирался платить по долгам, завели административные дела.

- Мировыми судьями рассмотрено 118 административных дел, по которым в отношении 9 правонарушителей назначено административное наказание в виде административного ареста, в отношении 44 – в виде обязательных работ, в отношении 64 – в виде административного штрафа на общую сумму 63 100 рублей, - сообщили в полиции.

За уклонение от оплаты долгов может грозить штраф, арест на 15 суток или обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU