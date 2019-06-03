2019-06-03T07:49:05+03:00
Общество

Омичи, живущие в коттеджном поселке в Чукреевке жалуются, что у них украли дорогу

Бетонные плиты, которые люди устанавливали за свой счет, вывезли в неизвестном направлении
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_vkФото: vk.com/omsk_vk
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Жители коттеджного поселка в Новой Чукреевке бьют тревогу – у них украли дорогу, которую люди строили за свои деньги еще в 1996 году.

– Дорога по улице Верхнеднепровской (участок от ул. Кондратюка до ул. Костерина) – это короткий путь до остановки автобусов, – рассказывает одна из местных жительниц. – О том, что идет демонтаж дороги городского значения известно правоохранительным органам, органам власти, но они бездействуют. Без разрешительных документов, без ордеров на выполнение земляных работ, подрядная организация демонтируют дорожное полотно. Дорожные плиты, купленные на наши деньги, куда-то вывозятся. Дорога числится в реестре городских дорог и является собственностью муниципалитета. Как теперь к нашим домам сможет вовремя подъехать машина скорой помощи или пожарная?

Фото: vk.com/omsk_vk

Фото: vk.com/omsk_vk

ИСТОЧНИК KP.RU

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