2019-06-03T07:41:31+03:00
Общество

Омское кладбище, утонувшее в мусоре, уберут в июне

Жители жалуются, что мусор там не убирают давно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омское кладбище, утонувшее в мусоре, уберут в июнеОмское кладбище, утонувшее в мусоре, уберут в июнеФото: vk.com
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Накануне в социальных сетях омичи массово жаловались на проблемы с мусором на Черлакском кладбище. Омичи рассказали, что кладбище буквально утопает в мусоре, который не вывозили уже несколько месяцев. В огромных кучах лежат бытовые отходы, старые венки и цветы. Посетители кладбища сопроводили свои жалобы впечатляющими снимками. В мэрии уже пообещали убрать мусор в ближайшее время.

- Проблема мусора на омских кладбищах будет решена в течение июня. Региональный оператор ООО «Магнит» приступил к работе на городских погостах в минувшие выходные. До этого мусор вывозился силами Комбината специальных услуг - с начала мая организация отправила на полигоны порядка 3000 кубометров отходов, - рассказали в пресс-службе омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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