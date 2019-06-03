Омское кладбище, утонувшее в мусоре, уберут в июне

СЕГОДНЯ 07:40 2019-06-03T07:41:31+03:00

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Накануне в социальных сетях омичи массово жаловались на проблемы с мусором на Черлакском кладбище. Омичи рассказали, что кладбище буквально утопает в мусоре, который не вывозили уже несколько месяцев. В огромных кучах лежат бытовые отходы, старые венки и цветы. Посетители кладбища сопроводили свои жалобы впечатляющими снимками. В мэрии уже пообещали убрать мусор в ближайшее время.

- Проблема мусора на омских кладбищах будет решена в течение июня. Региональный оператор ООО «Магнит» приступил к работе на городских погостах в минувшие выходные. До этого мусор вывозился силами Комбината специальных услуг - с начала мая организация отправила на полигоны порядка 3000 кубометров отходов, - рассказали в пресс-службе омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU