2019-06-03T07:29:16+03:00
Общество

Работодатель украл у омички зарплату, сказав, что перечислит деньги приставам

Его оштрафовали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Работодатель украл у омички зарплату, сказав, что перечислит деньги приставамРаботодатель украл у омички зарплату, сказав, что перечислит деньги приставамФото: Мария ЛЕНЦ
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Все произошло в Большереченском районе. У местной жительницы появился долг, который по суду ее обязали выплатить. Омичка пришла за советом к своему работодателю, и ей сказали там, что долг будут постепенно вычитать с ее зарплаты. Так, несколько месяцев она не получала часть зарплаты, работодатель сказал ей перечисляет деньги на счет приставам. Однако через некоторое время с ее карты списали значительную сумму денег. Женщина обратилась к приставам, и оказалось, что деньги с ее зарплаты в счет долга не поступали.

Как рассказали в прокуратуре, после проверки выяснилось, что работодатель попросту присваивал часть зарплаты омички – больше 9 тысяч рублей. Работодателю омички выписали несколько штрафов на общую сумму в 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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