2019-06-03T04:58:45+03:00
Общество

Омичи жалуются на кладбище, утонувшее в мусоре

Отходы, по словам очевидцев, не убирают неделями
Станислав МУХИН
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Отходы, по словам очевидцев, не убирают неделями.Отходы, по словам очевидцев, не убирают неделями.Фото: ВКонтакте
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Неприятную картину пришлось наблюдать омичам, приехавшим на могилы к родственникам на Черлакское кладбище. По словам очевидцев, территория буквально утопает в горах мусора, которые не вывозят неделями. Здесь в кучах лежит все: бытовые отходы, старые цветы, венки, трава. В социальных сетях появилось фото с погоста. Зрелище действительно жуткое. Многие омичи в комментариях недоумевают, как такое возможно.

- Люди,что же творится в нашем городе. Черлакское кладбище полностью затонуло в мусоре, большие кучи с мусором стоят месяцами на каждой аллее, - написал в соцсетях автор снимка с Черлакского кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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