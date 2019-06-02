На видео попало, как омич выносит из магазина дорогой коньяк

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-02T14:53:25+03:00

Правда, когда подозреваемого задержали, вернуть украденное он не смог, потому что уже выпил [видео]

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В Омске задержали алкоголика-эстета. Выяснилось, что молодой человек выносил из магазинов только бутылки с дорогим спиртным. Правда, не подозревал, что делает это прямо под камерами наблюдения.

По записям воришку и вычислили. Как выяснилось, он обокрал два магазина – на улицах Чкалова и 10 лет Октября.

– Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах. На одной из них был запечатлен молодой человек, который взял алкоголь с полки, однако покинул магазин с пустыми руками, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Оперативники установили его личность – 19-летний ранее судимый житель Центрального округа.

Как выяснилось, вернуть похищенное гурман не сможет, он уже выпил украденный алкоголь. Сейчас устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Момент кражи из магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU