Стало известно, во сколько обойдется переименование Омского аэропорта

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-02T14:26:03+03:00

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31 мая президент Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Омск «Центральный» имени героя Великой Отечественной войны, генерала Дмитрия Карбышева. Именно его кандидатуру выбрали омичи после голосования в проекте «Великие имена России». Результаты опроса опубликовали еще зимой.

И вот, наконец, омскую воздушную гавань переименовывают.

Накануне акционерное общество «Омский аэропорт» объявило аукцион на поставку 32 объемных букв, выполненных кириллицей. Согласно условиям, потребуется изготовить 27 заглавных и 5 прописных букв с подсветкой.

В общей сложности на новую вывеску готовы потратить 320 тысяч рублей – по 10 тысяч за букву. Заявки принимаются до 13 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU