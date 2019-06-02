Стало известно, во сколько обойдется переименование Омского аэропорта
31 мая президент Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Омск «Центральный» имени героя Великой Отечественной войны, генерала Дмитрия Карбышева. Именно его кандидатуру выбрали омичи после голосования в проекте «Великие имена России». Результаты опроса опубликовали еще зимой.
И вот, наконец, омскую воздушную гавань переименовывают.
Накануне акционерное общество «Омский аэропорт» объявило аукцион на поставку 32 объемных букв, выполненных кириллицей. Согласно условиям, потребуется изготовить 27 заглавных и 5 прописных букв с подсветкой.
В общей сложности на новую вывеску готовы потратить 320 тысяч рублей – по 10 тысяч за букву. Заявки принимаются до 13 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU