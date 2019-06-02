Омичу, обокравшему приют для собак, грозит 2 года колонии
Неприятный инцидент произошел в одном из омских приютов для собак. 30 мая из кассы учреждения пропали все собранные волонтерами деньги на содержание животных – 35 350 рублей.
На месте преступления не было следов взлома, поэтому полицейские предположили, что деньги присвоил кто-то из сотрудников.
– В ветеринарном кабинете в момент исчезновения денег находился работающий в приюте 46-летний житель Центрального округа, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – На допросе дознаватель установил, что накануне вечером подозреваемый увидел деньги в незакрытом ящике письменного стола. Тогда остаться незамеченным у него бы не получилось, поэтому преступление совершил рано утром следующего дня. В момент задержания из всей наличности у него осталось 300 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU