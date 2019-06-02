Омичу, обокравшему приют для собак, грозит 2 года колонии

СЕГОДНЯ 07:36 2019-06-02T07:36:12+03:00

В преступлении подозревают одного из сотрудников

Изменить размер текста: A A

Неприятный инцидент произошел в одном из омских приютов для собак. 30 мая из кассы учреждения пропали все собранные волонтерами деньги на содержание животных – 35 350 рублей.

На месте преступления не было следов взлома, поэтому полицейские предположили, что деньги присвоил кто-то из сотрудников.

– В ветеринарном кабинете в момент исчезновения денег находился работающий в приюте 46-летний житель Центрального округа, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – На допросе дознаватель установил, что накануне вечером подозреваемый увидел деньги в незакрытом ящике письменного стола. Тогда остаться незамеченным у него бы не получилось, поэтому преступление совершил рано утром следующего дня. В момент задержания из всей наличности у него осталось 300 рублей.

За кражу мужчине грозит до 2 лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU