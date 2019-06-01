Регоператор - об отказе «Чистого города» убирать отходы омичей: У фирмы липовые талоны на вывоз мусора и куча жалоб жителей на нее

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-01T16:36:31+03:00

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Сегодня появилась информация об отказе возить мусор омичей одной из старейших фирм города "Чистый город". Договор на уборку отходов на свалку у нее был заключен с ООО "Экос", который в свою очередь отвечает за транспортировку отходов из контейнеров омичей до полигона и является близким к регоператору ООО "Магнит". Правда, "Экос" не стал сам возить мусор, а заключил договоры с омскими субподрядчиками. Один из них - "Чистый город" - уже отказался возить мусор с 1 июня. В фирме это объяснили тем, что регоператор во время не оплачивает эту работу. "Чистый город" дал понять, что его примеру последуют и другие возчики, а, значит, городу грозит транспортный коллапс.

Ситуацию прокомментировал региональный оператор ООО "Магнит". Там заявили, что все совсем не так. И другие возчики расчет получили.

- У регоператора к «Чистому городу» возникли вопросы в части выполнения взятых на себя обязательств. Возчики компании «Чистый город» в своих отчетах на оплату предоставили липовые талоны и путевые листы, не соответствующие графику вывоза отходов. С тех мест, откуда «Чистый город» якобы вывозил отходы, регулярно на горячую линию регоператора и в компанию «Экос» поступали жалобы от жителей о невывозе, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ООО "Магнит".- В компании «Экос» «Чистому городу» предложили объяснить и уточнить все моменты, вызвавшие вопросы, однако в ответ на справедливые требования в СМИ появилась информация, о том, что возчик отказывается от взятых на себя обязательств, угрожая мусорным коллапсом.

Региональный оператор заявил: несмотря на проблемы с "Чистым городом", отказавшимся вывозить мусор омичей, коллапс городу не грозит.

- Регоператор уверен, что мусорного коллапса не произойдет. В первые дни возможны небольшие сбои, связанные с тем, что на маршрут, брошенный компанией «Чистый город», вышли новые водители, которым потребуется время для того, чтобы наладить бесперебойную работу по вывозу отходов, - заявили в ООО "Магнит".

ИСТОЧНИК KP.RU