Омичи жалуются: после ливней дворы превратились в Венецию

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-01T14:04:31+03:00

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С серьезными проблемами столкнулись омичи. В городе затяжные дожди, продлятся они еще всю следующую неделю, но уже сейчас многие дворы подтоплены. В социальных сетях появилось много фотографий последствий дождя. У подъездов и домов стоит вода, в комментариях омичи называют адреса, где точно такая же картина.

Без резиновых сапог тут не пройти.Фото: ВКонтакте

Хуже всего ситуация с лужами на Левом Берегу: многие дворы на улице Дмитриева, Конева и 70 Лет Октября оказались затоплены. Вода никуда не уходит. И, очевидно, на следующей неделе ситуация только ухудшится.

ИСТОЧНИК KP.RU