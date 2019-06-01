2019-06-01T14:04:31+03:00
Общество

Омичи жалуются: после ливней дворы превратились в Венецию

Вода после дождей не уходит от домов
Станислав МУХИН
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Омичи грустно шутят: без лодок после дождя подобраться к подъездам невозможно.Омичи грустно шутят: без лодок после дождя подобраться к подъездам невозможно.Фото: ВКонтакте
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С серьезными проблемами столкнулись омичи. В городе затяжные дожди, продлятся они еще всю следующую неделю, но уже сейчас многие дворы подтоплены. В социальных сетях появилось много фотографий последствий дождя. У подъездов и домов стоит вода, в комментариях омичи называют адреса, где точно такая же картина.

Без резиновых сапог тут не пройти. Фото: ВКонтакте

Без резиновых сапог тут не пройти.Фото: ВКонтакте

Хуже всего ситуация с лужами на Левом Берегу: многие дворы на улице Дмитриева, Конева и 70 Лет Октября оказались затоплены. Вода никуда не уходит. И, очевидно, на следующей неделе ситуация только ухудшится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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