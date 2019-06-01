Компания, нанятая регоператором, больше не будет возить мусор в Омске

СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-01T10:09:11+03:00

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Очередные проблемы мусорной реформы, которая пока проваливается в Омске, может коснуться всего города. На данный момент за уборку контейнеров от отходов во дворах отвечает региональный мусорный оператор ООО "Магнит". Транспортировкой мусора должен заниматься близкое к этой фирме ООО "Экос". Однако ни машин, ни персонала у этой компании нет, поэтому по субподряду мусор убирают прежние омские возчики. И вот одна из крупнейших - ООО "Чистый город" уже заявила, что с 1 июня отказывается это делать. Об этом сообщает сайт КВ.

По информации издания, с возчиками мусора до сих пор не расплатились за месяц работы, хотя раньше управляющие компании, отвечавшие тогда за уборку отходов, перечисляли им деньги дважд в месяц. К тому же доходы с транспортировки отходов после старта мусорной реформы для перевозчиков значительно упали. Есть опасения: примеру ООО "Чистый город" последуют и другие возчики. А это может привезти к тому, что дворы в Омске утонут в отходах.

При всех проблемах и снижении качества услуги платить за нее с 1 апреля омичи стали втрое больше.

ИСТОЧНИК KP.RU