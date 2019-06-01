В Омске будут теплые выходные, но с дождями

СЕГОДНЯ 08:06 2019-06-01T08:06:16+03:00

А на следующей неделе немного похолодает

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В Омск никак не может прийти лето. Вот и в эти выходные сибиряков ждут хоть и теплые выходные, но с постоянными дождями. В субботу и воскресенье будет пасмурно.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, 1 и 2 июня ожидаются сильные долгие дожди с грозами. Ночью будет +5 до +15 градусов, днем значительно теплее +20... +25.

На следующей неделе в Омске сохранится дождливая погода. Но зато похолодает. В середине недели днем будет всего +12... +14. А в среду омичей ждет ливень.

ИСТОЧНИК KP.RU