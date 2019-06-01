В центре Омска иномарка протаранила внедорожник

СЕГОДНЯ 06:16 2019-06-01T06:16:18+03:00

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Крупная авария, из-за которой центр Омска в пятницу вечером встал в большую пробку, случилась на улице Жукова. Накануне фото с места ДТП появились в социальных сетях. На кадрах видно, что машины сильно разбиты. "Шевроле" развернута поперек дороги - скорее всего, водитель выехал на встречку, где и въехал во внедорожник "Ниссан Патрол". Удар был такой силы, что у джипа выбило колесо.

На месте аварии работали спасатели, пожарные и скорая. Обошлось без погибших. Подробности аварии выясняют в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU