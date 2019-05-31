2019-05-31T14:39:57+03:00
Общество

Омский аэропорт теперь официально носит имя Карбышева

Соответствующий указ подписал президент
Анна МИКУЛА
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Фото: yandex.ru/mapsФото: yandex.ru/maps
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В Омске закончилась эпопея с присвоению имени аэропорту «Центральный». Напомним, воздушная гавань нашего города участвовала в проекте «Великие имена России». Местные жители восприняли идею с энтузиазмом и бились практически не на жизнь, а на смерть.

Аудитория соцсетей настаивала, что аэропорт надо назвать именем музыканта Егора Летова, прославившего Омск практически на весь мир. К дискуссии по этому поводу даже подключили приезжавшего с визитом министра культуры Владимира Мединского. Кроме того, провели несколько флешмобов в Омске и Москве в поддержку этого варианта.

Но после подсчета голосов выяснилось, что в целом подавляющее число участников опроса выбрало генерала Дмитрия Карбышева. После оглашения результатов в конце прошлого года, о них, казалось, забыли.

Тем не менее накануне президент Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам новых имен. Омский теперь официально стал аэропортом имени Карбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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