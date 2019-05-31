Омский аэропорт теперь официально носит имя Карбышева
В Омске закончилась эпопея с присвоению имени аэропорту «Центральный». Напомним, воздушная гавань нашего города участвовала в проекте «Великие имена России». Местные жители восприняли идею с энтузиазмом и бились практически не на жизнь, а на смерть.
Аудитория соцсетей настаивала, что аэропорт надо назвать именем музыканта Егора Летова, прославившего Омск практически на весь мир. К дискуссии по этому поводу даже подключили приезжавшего с визитом министра культуры Владимира Мединского. Кроме того, провели несколько флешмобов в Омске и Москве в поддержку этого варианта.
Но после подсчета голосов выяснилось, что в целом подавляющее число участников опроса выбрало генерала Дмитрия Карбышева. После оглашения результатов в конце прошлого года, о них, казалось, забыли.
Тем не менее накануне президент Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам новых имен. Омский теперь официально стал аэропортом имени Карбышева.
ИСТОЧНИК KP.RU