2019-05-31T12:47:11+03:00
Происшествия

Омичку, зарубившую мужа топором, осудили почти на 5 лет

Он оскорблял и избивал ее
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичку, зарубившую мужа топором, осудили почти на 5 летОмичку, зарубившую мужа топором, осудили почти на 5 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все произошло в селе Богодуховка Омской области. 58-летняя женщина жила со своим 42-летним сожителем. Мужчина из дня в день избивал женщину, унижал и оскорблял ее. Помимо этого мужчина нигде не работал и много пил.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, в один из дней мужчина принес домой макет пистолета и стал угрожать женщине, что убьет ее. Омичка не знала, что пистолет ненастоящий и сильно испугалась. На следующий день, когда угрозы в ее адрес повторились, она не выдержала, взяла топор и зарубила им своего сожителя.

На женщину завели уголовное дело, которое вскоре передали в суд, ее осудили по статье «Убийство». Учитывая смягчающие обстоятельства женщине дали 4 года 10 месяцев колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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