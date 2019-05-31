2019-05-31T12:25:34+03:00
Общество

В Омске поймали пьяного лихача на «Инфинити»

Его уже лишали прав
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске поймали пьяного лихача на «Инфинити»В Омске поймали пьяного лихача на «Инфинити»Фото: Росгвардия по Омской области
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Накануне утром патрулировавшие улицы росгвардейцы заметили машину марки «Инфинити», которая опасно маневрировала на дороге. Автомобиль ехал по улице Энтузиастов в городке Нефтяников, водитель резко перестраивался, и выезжал на встречку. Росгвардейцы пустились в погоню за машиной и остановили ее.

- Подойдя к остановившемуся автомобилю, росгвардейцы заметили, что у мужчины, находящегося за рулем, имеются явные признаки опьянения; его речь была невнятной, а координация движений – нарушенной. Однако на вопросы сотрудников о том, употреблял ли тот спиртное, автовладелец отвечал отрицательно, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

На место вызвали инспекторов ГИБДД, но омич отказался «дышать в трубочку». Инспекторы установили, что 34-летний мужчина уже попадался на пьяном вождении, у него раньше даже отбирали права. По всей видимости, омича и сейчас ждет наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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