2019-05-31T11:27:36+03:00
Общество

Омич по просьбе своей бабушки расправился с ее сожителем

Он оставил его умирать в огороде
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич по просьбе своей бабушки расправился с ее сожителемОмич по просьбе своей бабушки расправился с ее сожителемФото: Олег ЗОЛОТО
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Пенсионерка из Тары попросила своего приехавшего в гости 18-летнего внука поговорить со своим сожителем. Мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, много пил и устраивал скандалы пенсионерке. 56-летней женщине это не понравилось, поэтому она попросила внука передать мужчине, чтобы он забрал свои вещи и больше не приходил к ней.

Как сообщили в следкоме, внук нашел сожителя своей бабушки у соседей. Он привел его в ограду дома пенсионерки и ударил его кулаком по голове. Мужчина упал, а внук оставил его в огороде и ушел. На следующий день пенсионерка, вернувшись, домой, нашла своего сожителя в огороде и вызвала ему скорую. Медики госпитализировали его, однако спустя несколько дней он умер в больнице. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Сейчас 18-летнего внука пенсионерки отправили в СИЗО, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование еще не закончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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