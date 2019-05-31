Омская пенсионерка с паспортом СССР доказала свое право проживать в комнате общаги

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-31T11:38:07+03:00

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История жизни сибирячки Галины Абаскаловой похожа на сплошную череду неприятностей и хождение по кругу. Началось все еще в нулевые. Омичка вовремя не поменяла паспорт СССР. Когда пришла это делать, чиновники отказали. У женщины не было прописки, так как она жила в общежитии, которое в шальные 90-е переходило от одного ведомства к другому. Так и жила Галина Петровна - без прописки, без паспорта. Из-за этого на работу никто ее не брал, пенсию тоже не получала, в комнате отключили воду и свет за долги. Весь месячный доход составлял 2-3 случайно заработанные тысячи.

Когда об истории омички рассказали журналисты, проблему с паспортом удалось решить. Женщине назначили пенсию. Но беда пришла, откуда не ждали. Чиновники подали иск в суд о выселении Абаскаловой из ее комнаты, так как сейчас она принадлежит муниципалитету. Проживала женщина по договору соцнайма, но никаких документов на руках у нее не было.

Сначала суд удовлетворил требования чиновников о выселении женщины. Но с помощью журналистов и прокуратуры Галина Петровна добилась отмены решения. И вот сегодня суд уже признал за омичкой право проживать в своей комнате. Во время процесса соседка Галины Петровны рассказала, что в общежитии пенсионерка уже 26 лет. А документов не было не только у нее, но и у многих других жильцов. В свое время бумаги были почему-то потеряны. Теперь Галина Абаскалова после победы над чиновниками может спокойно жить в своей комнате.

ИСТОЧНИК KP.RU