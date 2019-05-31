«Врач из ООН» обманул омичку на 1,5 тысячу долларов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-31T09:48:22+03:00

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Женщина познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Он рассказал ей, что он гражданин США и служит по контракту врачом в составе миссии ООН. Мужчина очень заинтересовал 47-летнюю омичку, и у них завязался роман по переписке. Через некоторое время американец пообещал приехать к женщине, но проблемой стала его работа по контракту. Он попросил у женщины из Омска 1,5 тысячи долларов для того, чтобы досрочно закончить службу – его счета были заблокированы.

Омичка согласилась заплатить, но для большей уверенности ей позвонил еще и представитель международной организации и убедил взять кредит. Всю сумму кредита в 66 тысяч рублей, она перевела на счет «американцу». Через некоторое время он попросил женщину перевести еще 4,5 тысячи долларов. Женщина заподозрила обман и пошла в полицию.

Как сообщили в полиции, сейчас на мошенника завели уголовное дело, однако его пока не нашли. Известно, что счет, на который омичка перевела деньги, зарегистрирован в Перми. Мошеннику может грозить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU