Боец Шлеменко из Омска обвинил хоккеиста Ковальчука в пропаганде алкоголизма

СЕГОДНЯ 09:21 2019-05-31T09:21:37+03:00

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В интервью «Спорт-Экспрессу» известный хоккеист Илья Ковальчук признался, что после игры он всегда выпивает банку в 0,33 литра пива. По его словам, это помогает восстановиться и работает как снотворное. Никакого вреда в пиве хоккеист не видит.

Однако после заявления Ковальчука высказался боец Александр Шлеменко. Он обвиняет хоккеиста в том, что тот пропагандирует алкоголизм. Хоккеисты, как и футболисты, регулярно становятся предметом для обсуждений из-за того, что они устраивают вечеринки с алкоголем. Шлеменко считает, что это не идет на пользу молодым спортсменом и толкает их на употребление алкоголя.

- Считаю, что это ужасно, что такие известные люди, которые для многих являются примером, пропагандируют алкоголь, да еще и рекомендуют его. Никакого восстановления тут и близко быть не может. Это приводит к тому, что вы теряете еще больше здоровья. В нашей стране огромные проблемы с алкоголем. Наша задача – не давать хода такой пропаганде. Публичным людям стоит внимательнее относиться к тому, что они говорят, – высказался Шлеменко в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU