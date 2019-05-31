В Омске умерла одна из собак, выбегавших после каждого ДТП на Демьяна Бедного

СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-31T09:01:51+03:00

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Накануне, 30 мая, на путепроводе на улице Демьяна Бедного произошло очередное ДТП. Видео аварии выложили в социальные сети. Но подписчиков больше интересовали не причины происшедшего, а отсутствие двух собак. Напомним, два пса охранявших автобазу по соседству, видимо, считали себя ответственными и за участок дороги по соседству. После каждого из многочисленных здесь ДТП Халява и Мишаня весело выбегали «инспектировать» столкнувшиеся авто.

Многие омичи смотрели такие видео исключительно из-за собак. Но в последнее время их перестали замечать. Так произошло и в этот раз. Сначала комментаторы предположили, что собаки в отпуске. Но действительность оказалась печальнее. Одна из собак, Халява, у умерла, а Мишаня загрустил в одиночестве и перестал выбегать на аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU