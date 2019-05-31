В Омске водитель на «Калине» сбил мотоциклистку

СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-31T07:55:36+03:00

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Все случилось на Московке в районе остановки «поселок Южный» около часа ночи. 42-летний водитель на машине марки «Лада Калина» ехал по улице Новокирпичная. На пересечении этой улицы с улицей Машиностроительная он хотел повернуть налево. Однако в этот момент на перекрестке оказался мотоцикл. Водитель «Калины» не уступил мотоциклу, который ехал с ним в попутном направлении и врезался в него.

В Госавтоинспекции рассказали, что за рулем мотоцикла марки «Ямаха» была 24-летняя омичка. Из-за большой скорости удар был очень сильный, поэтому девушка получила серьезные травмы. Приехавшие медики увезли ее в больницу. Сейчас полицейские окончательно устанавливают все обстоятельства ночной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU