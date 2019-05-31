2019-05-31T07:41:42+03:00
Общество

Омичка украла у работодателя 1 миллион рублей

Она заставляла клиентов переводить деньги на ее карту
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка украла у работодателя 1 миллион рублейОмичка украла у работодателя 1 миллион рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Женщина работала менеджером по продажам в компании по продаже котельного и сантехнического оборудования. Зарплаты, которую она получает в качестве процента с продаж, ей оказалось недостаточно, поэтому омичка пошла на преступление. Она убедила нескольких клиентов переводить деньги за покупки ей на карту, а после того, как схема сработала впервые, она повторила ее еще несколько раз.

- Злоумышленница убедила их в том, что денежные средства будут переведены в кассу предприятия, после чего пять контрагентов перевели на ее личный счет 1,6 миллион рублей, часть из которых в размере более 500 тыс. руб. она перевела в кассу в качестве погашения задолженности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Затем она изменила данные о задолженности в программе учета. Однако вскоре руководство компании раскрыло обман, и на женщину завели уголовное дело, которое будут рассматривать в суде в ближайшее время. Своей вины она пока не признала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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