Омичи пытаются спасти бельчат, у которых погибла мать
Неравнодушные омичи заметили семейку белок в парке возле омского Политеха. Но долго умиляться забавными зверьками не пришлось. Малыши остались одни, люди пытаются им помочь, но не знают, как это правильно сделать.
– На территории ОмГТУ находятся одни маленькие бельчата. Их мама погибла, – пишут обеспокоенные омичи в соцсетях. – Сотрудники подкармливают бельчат, но неизвестно, как сложится их дальнейшая судьба. Может, кто-то знает, куда можно обратиться по этому поводу?
Комментаторы предлагают отвезти бельчат в дом отдыха в Чернолучье, экоцентр на улице Жукова или и вовсе в Большереченский зоопарк. Ситуацию осложняет, что малыши еще могут питаться пока в основном материнским молоком.
Омичи опасаются, что бельчат съедят кошки.Фото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU