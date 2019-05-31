Омичи пытаются спасти бельчат, у которых погибла мать

СЕГОДНЯ 04:45 2019-05-31T04:47:57+03:00

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Неравнодушные омичи заметили семейку белок в парке возле омского Политеха. Но долго умиляться забавными зверьками не пришлось. Малыши остались одни, люди пытаются им помочь, но не знают, как это правильно сделать.

– На территории ОмГТУ находятся одни маленькие бельчата. Их мама погибла, – пишут обеспокоенные омичи в соцсетях. – Сотрудники подкармливают бельчат, но неизвестно, как сложится их дальнейшая судьба. Может, кто-то знает, куда можно обратиться по этому поводу?

Комментаторы предлагают отвезти бельчат в дом отдыха в Чернолучье, экоцентр на улице Жукова или и вовсе в Большереченский зоопарк. Ситуацию осложняет, что малыши еще могут питаться пока в основном материнским молоком.

Омичи опасаются, что бельчат съедят кошки.Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU