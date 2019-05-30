2019-05-30T15:55:07+03:00
Общество

В Омске грабитель устроил разгром на рынке, похитив ящики с овощами

Его поймали росгвардейцы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске грабитель устроил разгром на рынке, похитив ящики с овощамиВ Омске грабитель устроил разгром на рынке, похитив ящики с овощамиФото: Росгвардия по Омской области
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Росгвардейцы приехали на сработавшую тревожную кнопку на Черлакском оптовом рынке. Около одинадцати вечера ее нажал охранник, который на камерах видеонаблюдения заметил неизвестного с ящиком в руках – он вылезал из окна торгового павильона.

Как только росгвардейцы прибыли на рынок, они стали искать мужчину. Он прятался между двумя павильонами, вокруг были разбросаны украденные овощи и фрукты. Оказалось, что мужчина после окончания рабочего дня разбил окно, залез внутрь киоска и через окно вытаскивал ящики.

- Злоумышленник намеревался вывезти похищенное на автомобиле, который заранее припарковал за забором рынка. Однако испугавшись прибывших сотрудников, половину товара перекинул через забор, а вторую – не успел. Прибывшая владелица торговой точки узнала задержанного и заявила, что он на протяжении месяца работает у нее грузчиком, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

22-летний омич уже был судим за кражу. Сейчас на него завели два уголовных дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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