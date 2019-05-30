В Омске осудили руководителей топливной компании, укравших 80 миллионов рублей
Компания занималась поставляла уголь жителям Омской области. Руководитель компании, начальник финансов и их знакомый бизнесмен придумали схему, по которой они смогут присваивать деньги - они поставляли уголь через посредников по завышенной цене. Предварительно они внесли изменения в правила закупок компании.
Таким образом, им удалось украсть около 80 миллионов рублей. В какой-то момент сотрудники ФСБ и полиции заметили нелегальную деятельность и арестовали руководство. Однако подсудимые не признали свою вину и не попытались компенсировать ущерб.
- Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок: 3 года 6 месяцев, 2 года и 4 года соответственно. После оглашения приговора они были взяты под стражу в зале суда. Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба удовлетворены исковые заявления о взыскании с виновных всей суммы похищенного, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Мошенники хотели оспорить решение суда, однако Областной суд оставил его без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU