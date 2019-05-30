Омская мэрия: зарплата омичей выросла на 10%

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-30T14:19:00+03:00

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Сегодня, 30 мая, в Омском горсовете прошли публичные слушания по бюджету за 2018 год. В том числе с докладом перед депутатами и всеми желающими, изъявившими желание поприсутствовать на заседании, выступила главный экономист омской мэрии. Чиновница рассказала горожанам, что их зарплаты за год выросли. Если кратко – омичи начали получать больше, но стали беднее.

– По предварительным данным, заработная плата, скорректированная на индекс роста цен по итогам 2018 года, выросла на 10%. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения в 2018 году снизились на 5,5%, – рассказала директор экономической политики Ольга Парфенова.

Затронула она и другой важный вопрос – продолжающийся отток людей. По данным Ольги Парфеновой, миграционная убыль населения составила 5846 человек. Кроме того, омичей родилось на 1409 человек меньше, чем умерло. В общей сложности местных жителей стало убавилось на 7300 человек. На данный момент в Омске проживают 1 млн 164 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU