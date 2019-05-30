В Омске на видео попало жестокое избиение первоклассника

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-30T13:51:25+03:00

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В социальных сетях накануне появилось видео, на котором видно, как маленького первоклассника пинает ногами мальчик постарше. При этом слышно, что первокласснику очень больно, он громко плачет. Рядом с дерущимися присутствовал и другой школьник, который и снимал все на видео. Оно вскоре попало в соцсети, а потом им заинтересовались и в полиции.

Как выяснили полицейские, драка случилась между мальчиками 8 и 9 лет. Мальчики дружат, но в тот день они сначала сильно поссорились, а затем и подрались. В полиции рассказали, что через некоторое время школьники встретились на детской площадке, извинились друг перед другом и стали играть вместе.

В соцсетях обвиняли автора видео в том, что он не позвал на помощь. Однако им оказался первоклассник, который не участвовал в драке, а попросту проходил мимо. С родителями всех школьников уже поговорили полицейские. Родители не стали писать заявление в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU