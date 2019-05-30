2019-05-30T13:40:01+03:00
Общество

В Омской области семья диких кабанов, переводивших через дорогу малышей, парализовала движение

Взрослые животные стояли перед машинами до тех пор, пока на другую сторону не перебрались все детеныши
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
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Необычный инцидент произошел на севере Омской области. Территории там огромные, при этом заселены они незначительно. Вероятно, поэтому в изобилии представленные в этих местах животные редко видят людей и совершенно их не боятся.

Убедиться в этом смогли водители, ехавшие по трассе в районе Больших Уков. Прямо перед машинами встало несколько взрослых кабанов. Как выяснилось, у животных было какое-то неотложное дело в соседнем лесу. Они подождали, пока на другую сторону перейдут детеныши, потом присоединились к ним и скрылись из вида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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