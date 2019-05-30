2019-05-30T13:03:23+03:00
Общество

Тела пропавших в Калачинске матери и дочери начали искать на реке

Также поиски ведутся с воздуха
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55mvdФото: vk.com/55mvd
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В Омской области вторые сутки идут поиски пропавших из Калачинска. Напомним, 28 мая исчезла вся семья Меркушиных: 40-летняя мать, 50-летний отец и 16-летняя дочь. Тревогу забила знакомая, которая обнаружила открытую настежь дверь их квартиры. Внутри спал только 4-летний сын Меркушиных. Где находятся остальные члены, пока неясно. В квартире следователи обнаружили окровавленный нож, в подъезде – следы волочения, предположительно, трупа.

По предварительным данным, глава семейства мог на почве ревности расправиться с супругой, а также убить свою дочь, которая заступилась за мать. После этого мужчина, вероятно, вывез трупы в своей машине. Накануне очевидцы сообщили, что видели похожий автомобиль в Горьковском районе.

Фото: vk.com/55mvd

Фото: vk.com/55mvd

– Ориентировки с приметами пропавших и автомобиля «Киа-Шума» с государственным регистрационным номером Т 684 КС 55 направлены во все районные и городские отделы полиции, – сообщает пресс-служба областной полиции. – Полицейскими уже проведен подворно-поквартирный обход домов, расположенных вблизи проживания пропавших, отработаны родственные и иные связи, опрошены работники автозаправочных станций.

Сегодня, 30 мая, полицейские с волонтерами обследуют береговую линию реки, а также дачные участки и лесопосадки вокруг. Кроме того, пропавших ищут с воздуха при помощи квадрокоптеров Росгвардии.

Фото: vk.com/55mvd

Фото: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU

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