2019-05-30T12:44:20+03:00
Происшествия

В Омске дерево упало и раздавило машину

Все произошло на улице Учебная
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске дерево упало и раздавило машинуВ Омске дерево упало и раздавило машинуФото: vk.com
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В социальных сетях омичи поделились фотографиями с места происшествия. Все случилось на улице Учебной, недалеко от омского ипподрома. В одном из дворов там огромное дерево упало прямо на припаркованную машину. Дерево упало прямо на багажник машины, раздавив его. Также у машины из-за дерева разбилось заднее стекло.

Дерево перегородило дорогу Фото: vk.com

Дерево перегородило дорогуФото: vk.com

Очевидцы сообщили, что в автомобиле никого не было. По фото видно, что дерево упало не только на машину, но и перегородило пешеходную дорожку, а также дорогу рядом. Деревом чудом не задело прохожих. Сейчас владелец машины ждет коммунальщиков, которые должны будут убрать дерево. По всей видимости, машине омича предстоит долгий ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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